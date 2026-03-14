Marsala, grave incidente stradale in contrada Bosco

Incidente stradale si è verificato in via Trapani a Marsala, in contrada Bosco.

A rimanere ferito in modo serio è stato un motociclista di 33 anni, trasferito con l’elisoccorso a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una moto Honda 600 si sarebbe scontrato con una Fiat Panda.

Sul posto, chiamati dagli altri automobilisti che transitavano nella zona sono intervenuti i sanitari del 118, . Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto in seguito l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il giovane in un ospedale di Palermo.

Ferito anche l’automobilista che era alla guida della Fiat Panda. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è stato sottoposto agli accertamenti del caso. sul posto anche per disciplinare il traffico oltre che per i relativi i Vigili urbani di Marsala.