Mario Rodriquez (PD): “Mi candido per continuare il mio impegno a servizio di Marsala”. VIDEO

Mario Rodriquez consigliere comunale uscente, ritenta la scalata a Palazzo VII aprile nel Partito Democratico a sostegno della candidata sindaca di Marsala Andreana Patti.

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Consigliere perché ha deciso di ricandidarsi?

“Voglio continuare nel mio ruolo a servizio della città. Chi mi conosce sa che ho portato nelle istituzioni il mio garbo istituzionale. Pochissime assenze nelle riunioni di aula e nelle riunioni delle commissioni e soprattutto l’impegno nel territorio ad ascoltare le esigenze della città”.

Lei è candidato nelle fila del Partito Democratico, perché il centrosinistra ha scelto Andreana Patti candidata a sindaco di Marsala?

“Io credo che sia stata Lei a scegliere il centrosinistra. E’ partita già da qualche mese la sua campagna elettorale con a sostegno delle sigle politiche dei partiti che nel corso dei mesi si sono rimpinguati di candidati e tutti assieme di un programma che la candidata sta proponendo alla città, io ascolto la gente e sento che attorno alla Patti cresce l’interesse. Sono convinto che ci sono le condizioni perché venga eletta sindaca già al primo turno”.

Mentre lei per quanto attiene il suo impegno elettorale, come sta portando avanti la sua candidatura per tentare di ritornare a Palazzo VII aprile?

“Io non ho deleghe specifiche, ho dimostrato che qualsiasi cittadino si è rivolto a me io ho sempre cercato di impegnarmi per risolvere le tematiche che mi venivano sottoposte. La mia campagna elettorale si sta svolgendo cercando di continuare a parlare con i tanti che mi hanno votato in passato. Io chiedo il voto per il mio operato in questi anni e il voto per Andreana Patti”.