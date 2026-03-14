Lettera aperta al futuro sindaco di Marsala: “Una città da rilanciare”￼

Una lettera aperta rivolta al futuro sindaco di Marsala, da parte di un cittadino, Antonino Gerardi, che vuole essere un appello alla responsabilità e alla visione per il rilancio della città:

Antonino Gerardi

“Al futuro sindaco di Marsala rivolgo questa lettera non come semplice critica, ma come appello accorato di cittadini che amano Marsala e vogliono vederla prosperare. La nostra città, con la sua storia millenaria e il suo potenziale inespresso, merita una guida lungimirante, coraggiosa e presente. Le sfide che attendono il nuovo sindaco di Marsala saranno complesse e urgenti. Marsala soffre per una manutenzione stradale carente, scarsa illuminazione pubblica, una gestione dei rifiuti che necessita di un netto cambio di passo. Il centro storico, le contrade e le aree balneari devono essere vivibili e pulite. Bisogna necessariamente bonificare le contrade dalle discariche abusive disseminate su tutto il territorio, installazione di telecamere su tutta l’area pubblica per la sicurezza urbana. È fondamentale creare una rete turistica che non si limiti alla stagione estiva, valorizziamo lo Stagnone e le nostre cantine. I nostri giovani meritano prospettive di lavoro. Serve un piano per attrarre investimenti che creino posti di lavoro. È necessario un piano di mobilità sostenibile, che riduca il traffico, favorisca la pedonalizzazione e colleghi meglio il centro con le nostre contrade. Le chiediamo di ascoltare la voce dei quartieri. Non governate chiusi negli uffici, ma vivete la città, tra la gente. La Marsala del futuro si costruisce oggi, con scelte coraggiose, trasparenza e un amore incondizionato per questo territorio, garantire la sicurezza e la qualità della vita dei propri cittadini. Marsala è in attesa di segnali concreti, non di promesse, promesse, promesse… La città non può più aspettare”.

Antonino Gerardi