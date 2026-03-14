Hertzen in “She Said”, il nuovo singolo. VIDEO

Gli Hertzen, band tedesca nata dall’incontro tra la produttrice italiana May Rei e il musicista e produttore brasiliano Self, pubblicano il nuovo singolo “She Said”, un brano intenso e atmosferico che esplora la perdita di certezze e la ricerca di una nuova direzione. Il brano si sviluppa come un dialogo simbolico tra la protagonista ed una cartomante, una figura femminile che non predice il destino ma invita ad ascoltare la propria voce interiore.

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Il testo si apre con la frase chiave “No idols left to adore”, segnando la fine delle illusioni e l’inizio di un percorso più autonomo. Le sue parole – “You can walk alone / You know the only road” – diventano un incoraggiamento a riconoscere la propria strada. Musicalmente, “She Said” è un brano energico e incalzante che fonde drum machine, chitarre eteree anni ’80 e un ritmo da dance rock. Il pezzo si muove tra alternative rock e atmosfere elettroniche post-punk, con beat essenziali che costruiscono una tensione ipnotica e coinvolgente, lasciando spazio alla voce e alla dimensione narrativa del brano, alternando momenti intimi a ritornelli più aperti e intensi. Il videoclip, girato in bianco e nero, rafforza il carattere introspettivo del brano: la cantante appare davanti a uno specchio, metafora di riflessione e confronto con sé stessi. La cartomante resta una presenza simbolica, una voce che guida e interroga, trasformando il dialogo in una metafora di ascolto, intuizione e solidarietà femminile. Il nuovo album è previsto per il 2026, anticipato dai singoli Tonight e In the Shadows che segnano la prima fase di questo nuovo percorso artistico.

Link Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/1QDJ7DhEYHBfaDeSEjmjO4