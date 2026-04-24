Marsala, torna la Fiera di Maggio con il Luna Park. Il mercatino si sposta per tre settimane

redazione

Marsala, torna la Fiera di Maggio con il Luna Park. Il mercatino si sposta per tre settimane

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venerdì 24 Aprile 2026 - 17:00

Torna l’appuntamento con la tradizionale Fiera di Maggio a Marsala, in programma dal 24 aprile all’11 maggio. Oltre alle bancarelle, naturalmente, ci saranno anche le giostre e le attrazioni del Luna Park, tanto gradite da bambini e adolescenti e collocate, anche quest’anno, nell’area attrezzata retrostante il mercato ortofrutticolo all’ingrosso. Il Luna Park resterà aperto fino a mezzanotte nei giorni feriali e fino alle 2 nei festivi e pre-festivi.

Come di consueto, nel periodo in cui si terrà la Fiera di Maggio il “mercatino” settimanale del martedì cambierà location. Nelle giornate di martedì 28 aprile, 5 e 12 maggio 2026 gli operatori si sposteranno con i loro prodotti nelle aree circostanti lo Stadio Municipale. Martedì 19 maggio il “mercatino” tornerà nella sua consueta collocazione.

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