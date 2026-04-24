Marsala, torna la Fiera di Maggio con il Luna Park. Il mercatino si sposta per tre settimane

Torna l’appuntamento con la tradizionale Fiera di Maggio a Marsala, in programma dal 24 aprile all’11 maggio. Oltre alle bancarelle, naturalmente, ci saranno anche le giostre e le attrazioni del Luna Park, tanto gradite da bambini e adolescenti e collocate, anche quest’anno, nell’area attrezzata retrostante il mercato ortofrutticolo all’ingrosso. Il Luna Park resterà aperto fino a mezzanotte nei giorni feriali e fino alle 2 nei festivi e pre-festivi.

Come di consueto, nel periodo in cui si terrà la Fiera di Maggio il “mercatino” settimanale del martedì cambierà location. Nelle giornate di martedì 28 aprile, 5 e 12 maggio 2026 gli operatori si sposteranno con i loro prodotti nelle aree circostanti lo Stadio Municipale. Martedì 19 maggio il “mercatino” tornerà nella sua consueta collocazione.