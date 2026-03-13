Due ori e un argento per la Marsala Gym Lab alla seconda tappa Silver￼

L’8 marzo scorso, presso la Società Sicily Academy di Spadafora, si è disputata la seconda prova del Campionato Regionale a squadre Serie D Silver LB ed LC della Federazione ginnastica d’Italia. I risultati dell’Asd Marsala Gym della prima prova vengono confermati, migliorati e consolidati nella seconda tappa. Tre le squadre a scendere in campo: le ginnaste della squadra LB base avanzato allieve Juliette Ciaramida, Greta Denaro, Viola Licari e Greta Patti vincono anche la seconda prova migliorando ulteriormente il loro score; le ginnaste della squadra LC base allieve Greta Arceri, Anna Genna, Celeste Licari e Rachele Sciacca mantengono la linea della prima prova e si piazzano ancora sul primo gradino del podio, bissando il risultato della stagione 2025; le ginnaste della squadra LC base junior/senior formata da Giorgia Angileri, Martina Casano, Alice Denaro e Sharon Giubaldo, Maria fanno meglio e si piazzano al secondo.

Il prossimo fine settimana 50 Gymlabine del settore promozionale saranno impegnate al Pala Cardella di Erice per il Campionato Regionale Endas Serie C e Serie D, mentre le allieve LA Silver affronteranno la seconda prova il 21 marzo a Spadafora. Così il tecnico federale Gilda Tortorici: “Consolidiamo i risultati della prima prova e centriamo tutti gli obiettivi prefissati. Abbiamo formato un gruppo davvero coeso, determinato e con una gran voglia di crescere e ne andiamo fieri. Potevamo fare di meglio rispetto alla prima tappa e l’abbiamo fatto. Andiamo avanti con il nostro lavoro e proseguiamo la preparazione per i prossimi appuntamenti”.