Gli Heat di Fontecchio atterrano i Bucks, Doncic ne fa 51 a Chicago

Festeggiano anche gli Oklahoma City Thunder, vittoriosi sui Boston Celtics con lo score di 104-102, e con loro Shai Gilgeous-Alexander. Con i suoi 35 punti, infatti, il canadese trova la partita numero 127 di fila con almeno 20 punti, ritoccando il record di Wilt Chamberlain, datato 1963. Successo al cardiopalma per i leader della Western Conference, che passano in vantaggio con i due canestri dalla lunetta di Chet Holmgren a un soffio dalla sirena. Secondo successo consecutivo, dopo la striscia negativa di quattro match, per i Detroit Pistons, che superano per 131-109 i Philadelphia 76ers. Sono 19 i punti messi a segno in poco meno di 25 minuti da Duncan Robinson, a cui si sommano i 17 di Javonte Green. Serata storta per i San Antonio Spurs, che senza Victor Wembanyama si arrendono ai Denver Nuggets con il punteggio di 136-131. Nella vittoria in rimonta c’è la firma di un Nikola Jokic da 31 punti, 20 rimbalzi e 12 assist, protagonista di giornata assieme a Jamal Murray, che di punti ne mette a segno 39. Vittorie anche per Phoenix (123-108 contro Indiana), Orlando (136-131 contro Washington), Atlanta (108-97 contro Brooklyn) e Dallas (120-112 contro Memphis).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).