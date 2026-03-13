La SP 20 Erice-Pizzolungo riapre: conclusi i lavori dopo il cedimento della strada

Da oggi, la SP 20 Erice-Trapani sarà riaperta al traffico senza limitazioni. I lavori di ripristino, avviati all’indomani del cedimento del manto stradale, a causa dell’erosione dell’area di costa, sono terminati ed hanno consentito di mettere in sicurezza la strada nel tratto che ha subito la forza del mare. “I tempi d’intervento sono stati rispettati superando un’emergenza che ha comunque creato non pochi problemi su un’arteria fondamentale del nostro sistema viario. Bisogna tuttavia ribadire che rimane necessario andare oltre l’impegno profuso per riaprire la SP 20, avendo come riferimento l’ineludibile confronto istituzionale ed amministrativo per affrontare il tema della difesa della fascia costiera”, afferma il Presidente del Libero Consorzio di Trapani, Salvatore Quinci. I cambiamenti climatici, ormai in atto da tempo, richiedono un cambio di passo nella realizzazione delle opere e nella capacità di prevenire i possibili danni. Alla logica emergenziale, che rimanda all’urgenza degli interventi, deve essere affiancata una logica di sistema: “La strategia del Libero Consorzio Comunale di Trapani, nella sua graduale evoluzione e nelle sue dinamiche e priorità, punta a rendere il patrimonio viario di competenza uno strumento per migliorare la qualità della vita nel territorio e per consentire una viabilità moderna ed efficiente” conclude Quinci.