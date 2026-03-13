Erice: campo sportivo di San Nicola, approvata la variante ai lavori di riqualificazione￼

Il Comune di Erice ha approvato la perizia di variante in corso d’opera relativa ai lavori di riqualificazione (con delibera di Giunta n. 63 dell’11 marzo 2026), adeguamento e manutenzione del campo sportivo in località San Nicola. L’intervento, dal valore complessivo di 1.450.000 euro, è finanziato con risorse del PNRR destinate alla rigenerazione urbana e al miglioramento della qualità degli spazi pubblici. Durante l’esecuzione dei lavori sono emerse alcune situazioni non prevedibili in fase progettuale che hanno reso necessario aggiornare il progetto. In particolare, nel corso degli scavi sono state individuate radici di grandi dimensioni che interferivano con le fondazioni e con il sistema di drenaggio del campo, rendendo indispensabile la loro rimozione per garantire stabilità e durata dell’opera. Inoltre, sotto i rivestimenti di alcune strutture esistenti è stato accertato un degrado del calcestruzzo che ha richiesto interventi di risanamento per motivi di sicurezza e funzionalità. Queste circostanze hanno comportato lavorazioni aggiuntive e un conseguente adeguamento dei tempi di cantiere.

L’importo della variante rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente e viene coperto utilizzando le somme già accantonate per imprevisti e le economie disponibili nel quadro economico, senza ricorrere a ulteriori risorse. Per consentire l’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie, il termine dei lavori è stato prorogato di 120 giorni. “Siamo di fronte a un intervento strategico per la nostra comunità – dichiara la sindaca Daniela Toscano – perché riguarda uno spazio che certamente si rivelerà molto importante per giovani, associazioni sportive e per garantire aggregazione e socializzazione. Le criticità emerse durante i lavori sono state affrontate con senso di responsabilità e con l’obiettivo di garantire un’opera solida, sicura, funzionale e duratura nel tempo. Quest’opera chiuderà un cerchio importante, in chiave PNRR, nel nostro centro storico: ricordo a tutti il completamento della palestra di Porta Spada, recuperata dall’abbandono e presto pienamente fruibile, i lavori di consolidamento alle Mura Puniche e quelli ai Giardini del Balio per un totale complessivo di oltre 6,5 milioni di euro di finanziamenti ottenuti col PNRR per il solo centro storico“.

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Pino Agliastro, che sottolinea: “La variante approvata nasce da esigenze tecniche concrete emerse durante l’esecuzione delle opere. Intervenire subito è stato fondamentale per evitare imprevisti futuri e per consegnare alla città un impianto realmente efficiente e funzionale. Abbiamo lavorato per trovare soluzioni sostenibili dal punto di vista tecnico ed economico, senza aumentare il costo complessivo dell’intervento. Seguiremo con grande attenzione ogni fase del cantiere e possiamo assicurare che i lavori saranno completati e rendicontati entro l’anno, nel pieno rispetto delle linee guida e delle tempistiche previste dal PNRR“.