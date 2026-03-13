Castelvetrano un uomo evade dai domiciliari e va dall’ex con un coltello e un bastone

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Castelvetrano hanno denunciato un 49enne del posto per evasione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.
I Militari dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione dell’ex fidanzata dell’uomo, dove lo stesso dopo essere evaso dagli arresti domiciliari si era presentato pretendendo di entrare contro la sua volontà.
Una perquisizione effettuata sull’autovettura in uso al 49enne, consentiva di rinvenire e porre sotto sequestro un coltello con lama da 12cm e un bastone in legno di circa un metro.
Dopo averlo ricondotto presso l’abitazione dove era ristretto in regime di arresti domiciliari, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.