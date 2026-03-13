Basket, domenica al PalaMedipower arriva il Gravina

La Nuova Pallacanestro Marsala è pronta a ribaltare il verdetto dell’andata e a centrare una vittoria cruciale nella poule salvezza di Serie C regionale maschile. Domenica 15 marzo, alle ore 18:00, al Palamedipower di via Giovanni Piazza a Marsala, i marsalesi affronteranno il PGC Gravina nella sesta giornata del girone, con l’obiettivo di scalare la classifica e conquistare il miglior piazzamento possibile nei play-out.

All’andata, la NPM ha sofferto le pene dell’inferno contro una Gravina solida e ben organizzata, faticando a trovare la via del canestro. Gli avversari, guidati da un coach esperto, hanno messo in mostra un mix letale di veterani con tanta esperienza e giovani affamati di minuti, meritandosi di diritto il primo posto nella poule retrocessione grazie a un ruolino di marcia praticamente impeccabile e una difesa asfissiante. Non è un caso che Gravina sia in vetta e una squadra che gira come un orologio svizzero. Ma la NPM non è più quella di allora: le condizioni fisiche sono ottime, l’entusiasmo e il morale sono alle stelle dopo le recenti prove convincenti.

Per la squadra marsalese, questa è una partita da “vincere a tutti i costi”. Un successo contro Gravina non solo vendicherebbe la sconfitta dell’andata, ma proietterebbe la NPM in una posizione privilegiata per evitare i play-out più insidiosi e puntare dritti alla salvezza diretta o a un seeding favorevole negli spareggi. Il roster, composto da atleti motivati e affiatati, ha lavorato sodo in settimana per affinare schemi offensivi e migliorare l’efficacia al tiro, proprio il tallone d’Achille dell’incontro precedente.

La Nuova Pallacanestro Marsala, con un gruppo giovane ma determinato, ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli. Gravina, dal canto suo, rappresenta la classica mina vagante: esperienza, atletismo e un allenatore che sa spremere il massimo dai suoi. Ma al Palamedipower, con il tifo marsalese a spingere, la NPM ha tutte le carte in regola per far valere il fattore campo e invertire la rotta.