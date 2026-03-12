Venerdì 13 marzo Erice ricorda il prof. Antonino Zichichi. Il programma

A due giorni dalla cerimonia con cui la Città di Erice accoglierà le spoglie del Prof. Antonino Zichichi, il Comune rende noto il programma della giornata di venerdì 13 marzo. La celebrazione liturgica prevista alle ore 16.30 al Real Duomo di Erice sarà officiata dal Vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli. La funzione sarà accompagnata da un ensemble del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, che contribuirà a sottolineare il carattere solenne del momento. Resta confermato il programma della giornata, che si snoderà attraverso alcuni dei luoghi simbolici della città:
- Ore 16:30 – Real Duomo di Erice – Celebrazione liturgica in suffragio e saluti delle autorità civili e istituzionali.
- Ore 17:30 – Piazza della Loggia – Cerimonia di intitolazione della piazza al Prof. Antonino Zichichi con scopertura della nuova targa.
- Ore 18:15 – Chiesa di San Pietro – Sosta nel luogo che fu l’ultima chiesa della città visitata dal Professore.
- Ore 19:00 – Chiesa di San Francesco – Arrivo delle spoglie, benedizione e saluto dei familiari.
La giornata accompagnerà l’ultimo ritorno del Professore a Erice, la città alla quale ha legato per oltre sessant’anni una parte fondamentale della propria attività scientifica e culturale. Il Comune di Erice, in accordo con la famiglia, rinnova l’invito alla cittadinanza a partecipare.