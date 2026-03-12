Vela, Virna Di Gerlando sul podio a Taranto per il Circolo Velico Marsala

Arriva un’altra soddisfazione per il Circolo Velico Marsala alla prima uscita stagionale della classe giovanile Open Skiff. Quasi cento gli atleti che hanno preso parte alla regata ospitata nel porticciolo della Lega Navale Italiana di Taranto, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e la Marina Militare. In acqua alcuni tra i più importanti circoli velici italiani. A distinguersi è stata la giovane marsalese Virna Di Gerlando, che al termine di una serrata battaglia nell’ultima giornata di gara è riuscita a conquistare il podio nella categoria Under 17 femminile, portando in alto i colori del circolo lilybetano.

Virna Di Gerlando

Indicata da molti come una delle promesse più interessanti della vela italiana, quest’anno Di Gerlando è passata nella categoria superiore U17 e ha subito dimostrato il proprio valore, riuscendo a precedere diversi atleti più esperti della classe. Reduce dalla delusione dell’Europeo di Barcellona, dove era tra le favorite per il titolo Under 13, la giovane timoniera ha saputo riscattarsi prontamente con una prestazione di carattere, ottenuta peraltro in condizioni meteomarine per lei poco favorevoli, con vento leggero e mare quasi piatto. Dopo due giornate iniziali poco incisive, proprio come il vento che ha soffiato sul Mar Grande, nella giornata conclusiva Virna ha cambiato passo. Con l’arrivo della brezza ha infatti centrato una serie di ottimi piazzamenti, tra cui un terzo e un secondo posto assoluto nella quinta e nell’ottava prova, risultati che le hanno consentito di risalire la classifica fino al podio femminile.

La velista marsalese ha chiuso a pochissima distanza dalla riminese Bianca Paesani del Club Nautico Rimini, alle spalle della vincitrice Anna Ruggiero del Circolo Nautico Posillipo. Già selezionata dalla Federazione Italiana Vela per il progetto “Next Generation U16”, dedicato ai giovani talenti più promettenti, Di Gerlando ha dimostrato ancora una volta di poter essere protagonista anche nella stagione agonistica 2026. L’appuntamento più atteso sarà il Campionato Mondiale, in programma quest’estate in Sardegna, dove il Circolo Velico Marsala potrà continuare a sognare insieme alla sua giovane atleta.