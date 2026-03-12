Turista polacco cade durante un’arrampicata a pizzo Monaco. Intervengono il 118 e il Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano questa mattina a San Vito Lo Capo, per soccorrere un alpinista caduto per 15 metri dalla parete rocciosa di Pizzo Monaco. L’uomo, di nazionalità polacca, è caduto durante un’arrampicata. Si trovava insieme con alcuni compagni di cordata, con l’intenzione di scalare via ‘Pace di Chiostro’: ha iniziato la progressione su un punto della parete distante pochi metri dall’attacco corretto, finendo così in un settore caratterizzato dalla presenza di massi instabili. Durante la scalata aveva posizionato una delle protezioni utilizzate nell’arrampicata su un masso che, improvvisamente, si è staccato provocandone la caduta. L’alpinista è precipitato fino a terra dopo un volo di circa quindici metri.

I compagni hanno immediatamente allertato il Numero unico di emergenza 112, che ha attivato il servizio sanitario 118. La centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione Palermo del Sass. Dopo una prima valutazione sanitaria, l’uomo è stato immobilizzato, imbarellato e trasportato lungo il sentiero fino alla strada, dove era presente un’ambulanza del 118 che lo ha preso in carico per il successivo trasferimento in ospedale.