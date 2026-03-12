Trapani: nuova piazza di spaccio smantellata nel quartiere San Giuliano. VIDEO

Nuovo blitz antidroga a Trapani. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trapani hanno arrestato un 21enne, un 17enne e un 16enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine di una mirata attività finalizzata alla repressione di reati inerenti agli stupefacenti, veniva eseguita una perquisizione presso un’abitazione del quartiere San Giuliano in uso ai tre soggetti, adibita a piazza di spaccio, dove venivano rinvenuti e posti sotto sequestro 16grammi di cocaina, 7 grammi di crack e un bilancino di precisione, oltre a vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente e più di 2000 euro in contanti ritenuti proventi dall’attività di spaccio. Nel corso dell’attività di polizia veniva in oltre arrestato in flagranza di reato un 23enne del posto, per inosservanza agli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui era sottoposto. Dopo l’arresto, a seguito dell’udienza di convalida, per il 23enne non è stata disposta alcuna misura, il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre per i due minori è stato disposto il collocamento in comunità.

GUARDA IL VIDEO