Lillo Gesone e la chiesa di Santa Maria della Catena. Ecco dove si trova e cosa si può fare _ VIDEO

Lillo Gesone, candidato al consiglio Comunale di Marsala alle amministrative di maggio 2026 nella lista “Si Muove La Città”, a sostegno della candidata sindaco Andreana Patti, in questo video ci parla di quel che rimane della chiesa Santa Maria della Catena, scorcio di città in pieno centro storico.

