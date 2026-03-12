Giuseppe Mirabile: “I giovani devono vivere in una Marsala accogliente”. VIDEO

Giuseppe Mirabile, candidato al rinnovo del Consiglio comunale di Marsala, è in quota AVS – Alleanza Verdi Sinistra, a sostegno della candidata sindaco Andreana Patti.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Perchè ha scelto di candidarsi al Massimo Consesso Civico?

Perchè da ventenne penso che il mio contributo sia importante e vorrei proprio partecipare alla vita politica della Città per sistemare alcuni problemi che negli ultimi anni hanno immobilizzato Marsala.

Cosa l’ha portata a credere fortemente nel progetto di Andreana Patti?

Da subito ho creduto al progetto elettorale di Andreana, perchè nel suo modo di fare politica si vede l’amore che ha per questa città, anzi, secondo me avere una risorsa come lei porterà tanta gioia e soprattutto sviluppo per questo territorio.

Se dovesse essere eletto alle elezioni di maggio prossimo, di cosa vorrebbe occuparsi?

Il mio interesse è un interesse culturale, nello specifico vorrei occuparmi dei giovani, dei miei coetanei, affinché non vedano Marsala come un buco da cui tirarsi fuori, ma una città accogliente dove svolgere la propria vita.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale quotidiana?

Materialmente parlo alla gente, che a volte è la cosa più efficiente e principalmente parlare coi e ai giovani marsalesi.