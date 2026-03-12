Emergenza costiera a Trapani: il sindaco chiede l’intervento della Regione: “Situazione grave”

Innalzamento dei livelli marini molto insidiosi a Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida, ha inviato una richiesta urgente al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Palermo, al Genio Civile di Trapani ed al Presidente della Regione Sicilia per ottenere l’attivazione delle procedure di protezione civile e lo stanziamento di risorse finanziarie straordinarie per fronteggiare la grave compromissione del litorale urbano di Trapani, in particolare del Lungomare Dante Alighieri e del sistema delle saline. I mutamenti climatici presentano il conto anche alle città costiere con l’innalzamento dei livelli marini/erosione costiera. Gli eventi meteomarini eccezionali che hanno colpito la città a partire dal 18 gennaio 2026 hanno causato danni ingenti alle infrastrutture, alla viabilità e alle attività produttive, mettendo a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza della città.

“La situazione è grave e richiede un intervento immediato – ha dichiarato Tranchida – Non possiamo più aspettare: è necessario attivare le procedure di emergenza e ottenere i fondi necessari per proteggere la nostra costa e le nostre attività economiche e dunque la città di Trapani. Il Comune di Trapani ha già avviato le prime azioni di messa in sicurezza e di ripristino, ma è chiaro che l’entità dei danni richiede un intervento più ampio e coordinato a livello regionale”. La richiesta è quella di: attivare le procedure di protezione civile e dichiarare lo stato di crisi/emergenza per il territorio comunale di Trapani; stanziare risorse finanziarie straordinarie per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e per la progettazione e realizzazione di opere strutturali di difesa costiera e ristoro danni alle attività produttive colpite; inserire il tratto costiero del Lungomare Dante Alighieri e dell’area “Punta Tipa” tra le priorità di finanziamento nell’ambito dei programmi regionali e nazionali di mitigazione del rischio idrogeologico e costiero.