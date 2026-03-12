Al Don Bosco di Marsala la commedia “Non ci mentiremo mai”

Il Cine Teatro Don Bosco di Marsala ospita la commedia “Non ci mentiremo mai” di Eric Assous per la regia di Sarah Bread, portata in scena dalla Compagnia Lunanova domenica 15 marzo alle ore 17.30. Questa la storia: Sergio e Marianna vivono un matrimonio sereno, fatto di complicità e passione. Ma un piccolo incidente stradale scuote la loro armonia e fa emergere sospetti che lentamente minano la fiducia reciproca. Tra dubbi e verità nascoste, i due protagonisti cercano di affrontare la crisi con leggerezza e ironia, mentre il confine tra finzione e realtà si fa sempre più sottile. Con pochi elementi scenici e un ritmo serrato, Roberto Becchimanzi (Robert Beckemans) e Linda Guarino (Lindah Guarin) giocano con le proprie identità, rivelando che anche le bugie più sottili possono cambiare il corso di un rapporto. La regista Sarah Bread (Sara Pane) guida il gioco scenico, partecipando al delicato equilibrio tra verità e menzogna.

Biglietti a partire da 12 euro. Info: 328.5691414.