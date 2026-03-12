Un oro e tre argenti per la Diavoli Rossi Marsala al Campionato regionale a squadre

Si è svolta a Spadafora (ME) domenica 8 Marzo la seconda prova del Campionato Regionale a squadre Silver della Federazione ginnastica d’Italia. Grande soddisfazione per la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala che ha conquistato quattro importanti medaglie: un oro e tre argenti, confermando l’ottimo momento della squadra. La competizione, che ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutta la regione, ha messo in luce il talento e la preparazione delle ginnaste marsalesi, che hanno affrontato la gara con determinazione e grande spirito di squadra.

Il risultato più prestigioso è arrivato con la medaglia d’oro ottenuta nel livello LC base categoria Junior Senior, frutto di una prova solida e precisa che ha permesso alla squadra dei Diavoli Rossi di salire sul gradino più alto del podio esattamente come durante la prima prova. La squadra, composta da una giovane junior appena inserita nel gruppo Giada Domino e da tre allenatrici della società, ex ginnaste con tanta voglia di dimostrare che “la ginnastica rimane nel sangue”, ha condotto tutta la gara in testa e attrezzo dopo attrezzo le ragazze Anna Sammartano, Marta Barraco e Giorgia Sciarrino, hanno confermato la loro superiorità, imponendosi sulle altre.

Uno splendido secondo posto è stato conquistato dalla squadra delle Allieve del livello LC base, Emma Gusmano, Giada Pipitone, Azzurra Cirillo e Sofia Bonfardino, che hanno condotto una gara pulita, senza errori grossolani o perdita di elementi e conquistato il secondo gradino del podio da sole, senza l’aiuto della compagna di squadra Giorgia Di Miceli, Allieva 4, la quale sta preparando una gara nel livello Gold e pertanto non è scesa in campo con le compagne in una competizione Silver, pur essendo con loro col cuore. Altra medaglia d’argento è arrivata per la squadra delle LD3 Junior Senior composta da Miriam Di Girolamo, Xia Cerami, Martina Marchetti e Giada Maltese, che hanno confermato il secondo posto anche nella seconda prova. Infine, è medaglia d’argento quella ottenuta dalle ragazze del livello LB base, Giulia Pipitone, Aurora D’Angelo, Giulia Cipri e Alessia Donato, che dopo aver vinto la prima prova confermano la loro preparazione. Con tre medaglie d’argento e uno splendido oro, la Polisportiva Diavoli Rossi chiude la competizione con un bilancio estremamente positivo. Un risultato che premia il lavoro delle ginnaste e dello staff tecnico e che conferma la crescita del gruppo, pronto a tornare in pedana nei prossimi appuntamenti della stagione.

A completare l’ottimo bottino della giornata sono arrivati anche tre secondi posti, che testimoniano la costanza e la qualità del lavoro svolto durante la stagione. Le ginnaste si sono distinte per eleganza, precisione tecnica e concentrazione negli esercizi, elementi che hanno permesso loro di ottenere punteggi molto competitivi e di confrontarsi alla pari con alcune delle migliori realtà regionali. Grande la soddisfazione anche da parte dello staff tecnico e della società, che continua a investire nella crescita sportiva delle giovani atlete, puntando non solo sui risultati ma anche sulla formazione e sui valori dello sport. Questo importante risultato rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso della Polisportiva Diavoli Rossi, che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti della stagione.