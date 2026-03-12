Il Comitato Provinciale Federazione Tradizioni Popolari chiama a raccolta i candidati sindaco marsalesi

Il Comitato Provinciale F.I.T.P. chiama a confronto i candidati a sindaco. Il Comitato Provinciale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari annuncia l’organizzazione di un incontro-dibattito pubblico interamente dedicato al comparto culturale della città, che vedrà protagonisti i candidati alla carica di sindaco di Marsala. In un momento cruciale per il futuro amministrativo del territorio, la F.I.T.P. ritiene fondamentale che chi si candida a guidare la città espliciti con chiarezza la propria visione su un settore tanto delicato quanto strategico. La cultura, per il Comitato, non è solo memoria, ma un ecosistema vivo che va dalle radici storiche e popolari alle sfide della contemporaneità. “La crescita di un territorio – si legge nella nota del Comitato – parte e si muove proprio grazie a quegli aspetti che ne raccontano l’anima profonda. Chiediamo ai candidati impegni concreti su come intendano amministrare, valorizzare e sostenere gli operatori culturali, i custodi delle tradizioni e le nuove energie creative della nostra Marsala“.

L’incontro si prefigge di andare oltre le dichiarazioni d’intento, offrendo alla cittadinanza e agli addetti ai lavori uno spazio di confronto diretto su temi quali:

• Tutela e promozione del patrimonio materiale e immateriale.

• Gestione degli spazi culturali e dei siti storici.

• Sostegno alle associazioni e alle realtà del terzo settore culturale.

• Integrazione tra offerta culturale e flussi turistici.

La data, il luogo e i dettagli logistici dell’evento verranno comunicati non appena sarà completato il calendario delle adesioni da parte dei candidati.