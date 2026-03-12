Cina, un’insegnante italiana “ambasciatrice” dei cortili Liyuan di Qingdao

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Al calare del crepuscolo, in una caffetteria situata in un tradizionale cortile Liyuan a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, Valeria Pannozzo, una giovane donna italiana, ha terminato di scrivere un capitolo del suo lavoro. Pannozzo è affascinata dai fumetti e dai cartoni animati asiatici fin dall’infanzia e ha studiato per un breve periodo a Pechino dal 2014 al 2015. Nel 2023 è arrivata a Qingdao e ora lavora come insegnante di italiano in una scuola superiore, nonchè come scrittrice e blogger, esprimendo il suo amore per la cultura tradizionale cinese. Pannozzo ha visitato i cortili Liyuan nell’area di Zhongshan Road e da allora ne è rimasta profondamente affascinata.Il Liyuan è una forma unica di architettura residenziale tradizionale di Qingdao, testimone dello sviluppo centenario della città. All’interno dei cortili Liyuan, i muri in mattoni blu, le scale in legno e i cortili porticati conservano la disposizione pratica delle residenze popolari di Jiaodong, integrando al tempo stesso colonne, archi e decorazioni alle finestre in stile occidentale.“Per i turisti stranieri, i cortili Liyuan sono estremamente affascinanti. Riusciamo a entrare in sintonia con un’integrazione culturale così diversificata”, ha osservato Pannozzo, che ha descritto Qingdao come una città inclusiva plasmata da culture differenti, cosa che si riflette in modo vivido nel suo paesaggio architettonico.Pannozzo ha affermato che lo stile di vita rilassato nei cortili Liyuan è molto simile alla “dolce vita” tanto cara all’Italia, e che l’atmosfera accogliente ricorda quella della sua città natale, Tivoli, con piccole piazze dove le persone si riuniscono e socializzano.“Questo per me è un posto in cui vivere davvero, non solo una città in cui lavorare”, ha affermato.Attraverso conversazioni informali con i residenti locali, l’insegnante ha appreso che il governo cinese ha investito molto in questi distretti storici e culturali.Dal 2022, Qingdao ha avviato una campagna triennale di rinnovamento e costruzione della città. Il restauro dei cortili è una priorità chiave di questa iniziativa, con alcuni di essi trasformati in sedi culturali e spazi creativi.“Come cittadina italiana proveniente da un Paese con numerosi siti del patrimonio artistico di livello mondiale, comprendo pienamente gli enormi sforzi richiesti per proteggere i tesori culturali. Pertanto, apprezzo molto ciò che la Cina ha fatto”, ha dichiarato Pannozzo, che ritiene che far conoscere agli italiani edifici in stile cinese come il Liyuan sia importante e utile, poichè aiuta a comprendere le tradizioni locali.Pannozzo ha viaggiato in molti siti storici e culturali e in abitazioni caratteristiche celebri in tutta la Cina, tra cui gli hutong di Pechino, gli stretti vicoli longtang di Shanghai e le mura cittadine di Xìan. E’ rimasta profondamente colpita dagli eccellenti lavori per il loro restauro e l’apertura al pubblico.“Una cosa davvero ammirevole è che la Cina si dedica alla protezione del patrimonio non solo dei manufatti edilizi, ma anche dei paesaggi naturali come montagne, fiumi e foreste, così come delle tradizioni viventi, tra cui artigianato, gastronomia, festival e pratiche sociali”, ha affermato l’insegnante.Negli ultimi cinque anni, quattro siti del patrimonio culturale cinese sono stati inseriti con successo nella Lista del patrimonio mondiale, portando il totale della Cina a 60, tra i più alti al mondo.Il patrimonio culturale sta diventando anche il “biglietto da visita internazionale d’oro” della Cina. Negli ultimi cinque anni, il Paese ha portato avanti la conservazione e il restauro di sei siti del patrimonio culturale in quattro Paesi, e ha avviato 49 progetti archeologici congiunti con partner stranieri provenienti da 28 Paesi e regioni.“Ciò che arricchisce la cultura è lo scambio reciproco. Condividiamo l’Italia attraverso i nostri occhi, conosciamo ciò che è preservato e custodito in Cina e lo presentiamo ai nostri connazionali. In questo modo si può costruire un autentico ponte culturale di curiosità e dialogo”, ha concluso Pannozzo.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).