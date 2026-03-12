ArcheoFamily al Museo Lilibeo per i più piccoli

Torna l’appuntamento con i più piccini al Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala con la prosecuzione del ciclo ArcheoFamily, il programma di attività didattiche e visite guidate dedicato alle famiglie e ai bambini, realizzato in collaborazione con gli archeologi di ArcheOfficina. Un progetto pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dell’archeologia attraverso esperienze coinvolgenti, creative e ad alto valore educativo. Le attività si basano su metodologie didattiche moderne, inclusive e partecipative: laboratori manuali, sperimentazione, osservazione diretta e gioco strutturato. I bambini diventano così protagonisti attivi, stimolati nella curiosità e nella scoperta del passato attraverso un approccio divertente e allo stesso tempo rigoroso.

Prossimo appuntamento: 15 marzo – Laboratorio di Scavo Simulato

Il nuovo incontro del ciclo ArcheoFamily sarà dedicato al laboratorio di scavo simulato, una delle attività più richieste e amate dai piccoli archeologi in erba. Guidati dagli archeologi di ArcheOfficina, i partecipanti potranno sperimentare in prima persona le fasi fondamentali di un vero scavo: dall’uso degli strumenti alla lettura dei livelli stratigrafici, dalla scoperta dei reperti alla loro documentazione, fino alla ricostruzione della storia del sito.Un’esperienza pratica e immersiva che permette ai bambini di comprendere il metodo scientifico dell’archeologia, sviluppare capacità di osservazione e lavorare in squadra, vivendo l’emozione della scoperta in un contesto sicuro, educativo e divertente.

Informazioni utili

Ticket: €8 a bambino (include visita al museo e laboratorio)

€8 a bambino (include visita al museo e laboratorio) Orario: ore 10:30

ore 10:30 Durata: 2 ore e mezza

2 ore e mezza Età consigliata: 5–11 anni

5–11 anni Posti limitati: massimo 15 bambini per attività, prenotazione obbligatoria

351 4849420 📧 lilibeo@archeofficina.com

Il ciclo ArcheoFamily rappresenta un’occasione speciale per vivere il museo in modo nuovo, coinvolgente e a misura di bambino, trasformando la visita in un’avventura archeologica indimenticabile. Il Museo Lilibeo e ArcheOfficina invitano famiglie e piccoli esploratori a partecipare e scoprire insieme la magia dell’antichità.