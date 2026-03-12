Addio a Enrica Bonaccorti, versatile protagonista della tv e dello spettacolo. Aveva 76 anni

“Se n’è andata Enrica Bonaccorti e con lei un’ampia pagina della televisione italiana. La Rai, ne ricorda il garbo, l’eleganza, la professionalità e il grande rispetto per il pubblico”. Con queste parole l’ufficio stampa di viale Mazzini ricorda la conduttrice, venuta a mancare stamattina all’età di 76 anni, per gli effetti di un tumore al pancreas che non le ha lasciato scampo.

Figura poliedrica e versatile dello spettacolo e della tv, Enrica Bonaccorti ha dedicato i primi anni di carriera alla recitazione, tra teatro, cinema (con Patroni Griffi, Festa Campanile, Samperi, Lina Wertmuller) e sceneggiati televisivi, cimentandosi anche come autrice musicale. La svolta della sua carriera tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, quando prende la strada della conduzione televisiva, in cui si fa apprezzare dal grande pubblico: tra i programmi di maggiore successo Italia Sera (con Mino D’Amato) e “Pronto chi gioca?”, sostituendo Raffaella Carrà. Dopo aver rinunciato alla conduzione di Domenica In, passò alle reti Fininvest, dove fu la prima conduttrice di “Non è la Rai”. La sua parabola imboccò una fase discendente dopo che smascherò una presunta combine in diretta tv, nel corso di una puntata della sua trasmissione (la concorrente in collegamento aveva dato la risposta prima che Enrica Bonaccorti leggesse la domanda. Alla fine degli anni ’90 tornò a dedicarsi al giornalismo e alla scrittura, pubblicando anche alcuni libri e continuando a collaborare con Rai Radio 2 e la tv (prevalentemente come opionionista).