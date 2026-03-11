A Trapani spuntano foto di Valerio Antonini con la faccia da clown. Immagini sono state diffuse in vari luoghi della città, nei pali dei cartelli stradali o nei cestini (nuovi) dei rifiuti. L’ennesima accesa protesta contro il presidente di Trapani Calcio e Trapani Shark, dopo tutte le disavventure che le società sportive del patron granata hanno e continuano a vivere. Il Trapani con l’ennesima penalizzazione di 5 punti e dopo una stagione ‘ricca’ di penalità e multe per una serie di violazioni amministrative. Per quanto riguarda la Shark, ormai è storia con l’esclusione della squadra dalla serie A. Ma è evidente che la tifoseria granata non ci sta e lo dimostra in maniera molto, troppo, plateale.