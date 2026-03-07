Trapani, i cestini tornano al loro posto: completata la manutenzione straordinaria

Chi nei giorni scorsi aveva notato la loro assenza lungo le strade del centro storico e nei giardini pubblici può stare tranquillo: i cestini gettacarte sono tornati al loro posto. Si è concluso infatti l’intervento di manutenzione straordinaria avviato dal Comune, che ha interessato l’intero sistema dei contenitori per i rifiuti presenti in città.

Nelle scorse settimane i cestini erano stati temporaneamente rimossi per consentire una ricognizione completa e un lavoro di ripristino e rinnovamento. Un’operazione che ha previsto la pulizia, la sistemazione delle strutture e la completa riverniciatura, con l’obiettivo di restituire arredi urbani più decorosi, funzionali e uniformi dal punto di vista estetico.

Il progetto ha introdotto anche una nuova veste cromatica pensata per integrarsi meglio con i diversi contesti urbani: marrone per i cestini collocati nelle aree verdi e nei giardini pubblici, in armonia con l’ambiente naturale, e grigio per quelli installati nel centro storico, così da rispettarne il carattere sobrio e monumentale.

L’intervento, seguito dall’assessore comunale Giuseppe La Porta, rientra in un più ampio programma di cura e valorizzazione del decoro urbano. L’amministrazione comunale aveva già rassicurato cittadini e commercianti sul carattere temporaneo del disagio causato dalla rimozione dei contenitori.

Adesso, con il completamento dei lavori, i cestini sono tornati pienamente operativi nelle loro postazioni. Un ritorno silenzioso ma importante per la vita quotidiana della città, che può contare nuovamente su un servizio essenziale per la pulizia e il rispetto degli spazi pubblici.