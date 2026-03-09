Altri 5 punti di penalizzazione al Trapani Calcio e 1.500 euro di ammenda

Non si ferma la stagione nera del Trapani Calcio. Il Tribunale federale Nazionale ha deciso che al club granata vengano comminato ulteriori 5 punti di penalizzazione ed un’ammenda di 1.500 euro per violazioni amministrative. In questo caso il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la società granata che fa capo a Valerio Antonini, e che milita nel Girone C del Campionato di serie C, da scontare nell’attuale stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.