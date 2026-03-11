Marsala: addio alle palme (natalizie) sopra Porta Garibaldi…

Avevano fatto discutere – e un pò stupire – le palme posizionate per il periodo natalizio sopra Porta Garibaldi. L’ingresso del centro storico di Marsala, faceva stare col naso insù per guardare cosa era ‘spuntato’ sulla Porta e che ogni tanto qualcuno fa tornare in auge per recuperare l’antico cammino. Da giorni però le palme non ci sono più, perchè l’Amministrazione comunale le aveva posizionate solo per abbellire il centro cittadino nel periodo natalizio e con la fine delle festività anche le palme, da una settimana, sono andate vie. Peccato, dice qualche passante, c’eravamo abituati, ma forse meglio così, soprattutto perchè con il forte vento di fine gennaio e inizio febbraio le palme potevano… volare…