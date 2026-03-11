Marsala: Grillo a sorpresa nomina l’assessora Tiziana Laudicina

La dottoressa Tiziana Laudicina entra nella Giunta Municipale di Marsala. Stamattina, un pò a sorpresa, anche se si attendeva, la nomina è stata attribuita dal sindaco Massimo Grillo. Espressione di “Lilybeo Viva”, Laudicina, 42 anni, educatrice, si occuperà di problematiche legate alla sua esperienza e formazione. Il sindaco Massimo Grillo: “La sua nomina rafforza il percorso amministrativo che stiamo portando avanti per la città di Marsala, nel segno della collaborazione e dell’attenzione ai bisogni della comunità” sono le prime parole del primo cittadino.