Marsala: la Chiesa Cristiana Shalom porta uova di pasqua e divertimento in Pediatria

Il 30 e il 31 marzo, la Chiesa Cristiana Shalom di Marsala, guidata dai responsabili Mimmo e Ilary Sasso, scenderà in campo con due giornate dedicate interamente alla gioia dei più piccoli. La realtà marsalese, figlia della Chiesa Shalom di Palermo guidata dal Pastore Franco Conigliaro, si mobilita per un gesto che nasce dal profondo del cuore. L’iniziativa vedrà la partecipazione speciale di SbiruLivia e Fragolina scendere in corsia nel reparto Pediatria dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, che con la loro animazione trasformeranno il reparto in un luogo di festa. Il momento centrale sarà la distribuzione delle uova di Pasqua, un gesto semplice che mira a sostituire per un attimo la sofferenza con lo stupore.Fare del bene è un’esperienza che rigenera: l’amore che si offre ai bambini in corsia è lo stesso che torna indietro a chi dona, arricchendo l’anima e unendo la nostra comunità sotto il segno della fratellanza. È la dimostrazione che nessuno, specialmente se piccolo e fragile, deve sentirsi solo.

L’appello alla città: come donare un sorriso

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa gara di solidarietà. Chiunque desideri donare un uovo di cioccolato per i piccoli pazienti può consegnarlo presso la sede di via Oberdan, 32 nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì: dalle ore 09:30 alle 11:00

dalle ore 09:30 alle 11:00 Giovedì: dalle ore 18:00 alle 19:00

Ogni uovo donato rappresenta una carezza per un bambino che aspetta solo di scartare un momento di felicità.“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.” (Matteo 25:40)