Enzo Zerilli: “Mi candido per dare a Marsala una prospettiva diversa” VIDEO

Consigliere comunale alla fine degli anni ’90, ma soprattutto protagonista di molteplici iniziative a carattere sociale con l’associazione Amici del Terzo Mondo, Enzo Zerilli torna a candidarsi alle amministrative con la lista Avs, nella coalizione che sostiene Andreana Patti.

Cosa l’ha spinta a ricandidarsi per il massimo consesso civico lilibetano?

Dopo l’esperienza del 1998 sono rimasto a far politica in altro modo, con l’associazione. Da alcuni anni aderisco a Europa Verde. Con Antonella Ingianni e un gruppo di persone stiamo lavorando per dare una prospettiva diversa a questa città. E’ un momento delicato a livello locale, nazionale e globale, per cui ritengo che in questa fase ognuno di noi debba fare la propria parte.

Europa Verde e Avs sono forze politiche che, storicamente, rivolgono il proprio impegno all’ambiente e al sociale. Come si concretizzerebbe il suo impegno qualora venisse rieletto in Consiglio comunale?

La questione ambientale e quella sociale camminano di pari passo. E sono al primo punto del nostro programma.

Qual è la sua idea della città oggi?

Non è solo una mia idea, ma quello che si sente in giro: Marsala è una città morta, insicura, con tanti problemi. Non sono cose che si possono risolvere in poco tempo, ma è necessario cominciare a lavorare al più presto affinchè questa città cambi volto.