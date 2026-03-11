Con un’ascia contro l’ingresso del Comando dei Carabinieri di Mazara: denunciato 49enne

redazione

mercoledì 11 Marzo 2026 - 11:37

Attimi di panico davanti la Caserma dei Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo. I militari hanno denunciato uno straniero di 49 anni per danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo che lo stesso avrebbe danneggiato il citofono ed il defibrillatore del Comando Stazione. Dalle immagini della video-sorveglianza della caserma infatti veniva notato il 49enne originario della Romania che dopo aver arrestato la marcia in prossimità dell’ingresso, scendeva dalla propria autovettura, risultata priva di coperta di assicurazione e dopo aver impugnato un’ascia, senza alcun apparente motivo, colpiva ripetutamente il citofono e il defibrillatore mandandoli in frantumi. 

