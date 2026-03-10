Trapani Calcio: Antonini ‘regala’ ai tifosi Bes Balla

In un momento difficile per il Trapani Calcio, aggravato da ulteriori 5 punti di penalizzazione e un’ammenda di 1.500 euro per violazioni amministrative, la società di Valerio Antonini sembra voler puntare sulla salvezza nel Campionato di serie C. Dopo le proteste dello zoccolo duro della tifoseria, il patron annuncia un acquisto o meglio, di un ritorno: Besmir Balla vestire ancora la maglia granata. “E’ Bes Balla il regalo che faccio alla squadra. Il mio Bes – afferma Antonini -. Sono certo che darà tutto per il Trapani. È carico a mille e domani torna da noi. Mi avete dato dell’uomo di merda, del bastardo, del coniglio. Ci posso anche passare sopra, ma non vi siete accorti che sono qui a lottare contro tutto e tutti perché so che siamo innocenti su tutta la linea. Sediamoci e troviamo un punto d’intesa sino a fine Campionato”. Parole dure quelle di Antonini all’ambiente che è ovviamente scosso da quello che è accaduto con la società calcistica e con l’esclusione della Trapani Shark dal Campionato di serie A di Basket.