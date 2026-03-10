Ripristino Torri Faro al Porto di Marsala, la Regione autorizza i lavori urgenti

La Regione autorizza i lavori di somma urgenza delle Torri Faro del Porto di Marsala. Nella nota indirizzata alla Protezione civile regionale, il Comune aveva quantificato in oltre 1 milione e mezzo di euro la stima dei danni causati dal maltempo dello scorso gennaio. E ciò, sulla scorta della relazione del Centro Operativo Comunale (COC) dove si elencavano infrastrutture stradali, attività commerciali, agricole e produttive, impianti di illuminazione e verde pubblico che avevano subito danneggiamenti dagli eccezionali eventi atmosferici. Rientravano in questo elenco, oltre all’erosione della fascia costiera, anche i danni all’interno del Porto: il crollo della torre faro, l’instabilità delle altre torri e il cedimento di alcuni tratti di carreggiata. Pericoli, questi, che che la stessa Capitaneria di Porto aveva prontamente evidenziato anche al Comune, chiedendo un intervento urgente per ragioni di pubblica incolumità. A quasi due mesi dalla nota dell’Amministrazione comunale, la Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – ha autorizzato lavori di somma urgenza per gli interventi necessari alla sostituzione della torre faro crollata, la messa in sicurezza delle altre torri faro e il ripristino dei tratti di carreggiata danneggiata. Un impegno di spesa di 600 mila euro, con incarico al Genio civile di Trapani