Marsala, proteste di cittadini e turisti: “Servizi carenti verso i litorali e bagni pubblici chiusi”

Cresce il malcontento tra cittadini e turisti a Marsala per alcuni servizi ritenuti carenti proprio in un periodo di forte afflusso di visitatori come quello delle festività pasquali. Secondo quanto riferiscono alcuni residenti, diversi turisti in questi giorni si sono avvicinati per chiedere informazioni sui collegamenti per Mozia, uno dei siti archeologici più visitati del territorio. Tuttavia, il Comune di Marsala non avrebbe ancora attivato le linee dedicate per raggiungere l’isola, nonostante l’avvio della stagione turistica e la presenza di numerosi visitatori in città sia per i collegamenti con l’aeroporto Birgi sia per l’imminente Settimana Santa. Le segnalazioni riguardano anche un altro problema che interessa il centro cittadino: la chiusura dei bagni pubblici del mercato. Da quanto riferito, i servizi igienici sarebbero chiusi dallo scorso ottobre e, di conseguenza, molte persone sarebbero costrette a rivolgersi ai bar della zona per poter utilizzare i servizi.

Una situazione che, secondo cittadini e operatori, crea disagi sia ai residenti sia ai turisti e che rischia di offrire un’immagine poco accogliente della città proprio durante un periodo di maggiore presenza turistica. Per questo motivo diversi marsalesi chiedono un intervento dell’amministrazione comunale affinché vengano riattivati i servizi essenziali e migliorata l’organizzazione dei collegamenti verso uno dei principali siti di interesse culturale del territorio.