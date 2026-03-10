Leonardo Curatolo: “Infondate le notizie di un mio ritiro da candidato a sindaco di Marsala”

In riferimento alle voci diffuse nelle ultime ore su un presunto ritiro dalla corsa a sindaco di Marsala di Leonardo Curatolo, l’imprenditore ritiene necessario intervenire con chiarezza e dire che si tratta di notizie totalmente infondate. “Non mi sono ritirato, né ho mai pensato di farlo. La mia candidatura a sindaco di Marsala prosegue con ancora maggiore convinzione e determinazione – afferma Curatolo -. Probabilmente qualcuno sperava che bastassero indiscrezioni o voci messe in giro ad arte per fermare un percorso politico e civico che sta crescendo ogni giorno di più. Così non è. Anzi, queste manovre hanno ottenuto l’effetto opposto. In queste ore ho ricevuto centinaia di messaggi, telefonate e manifestazioni di sostegno da parte di cittadini, amici e sostenitori che mi hanno chiesto con forza di andare avanti e di non fermarmi. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento: il loro affetto e la loro fiducia rafforzano ulteriormente il mio impegno. La nostra candidatura nasce dal desiderio di offrire alla città una proposta seria, credibile e determinata a cambiare passo. Non saranno certo voci prive di fondamento a fermare questo percorso. Andiamo avanti con ancora più energia, incontrando i cittadini, ascoltando i problemi reali della città e costruendo insieme un progetto concreto per il futuro di Marsala.

Marsala merita rispetto, verità e coraggio. E noi andremo avanti fino in fondo”.