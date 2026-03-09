Trapani Calcio: settima sconfitta nelle ultime otto partite

Il Trapani incassa una pesante sconfitta per 1-4 contro il Crotone, la terza consecutiva e la settima nelle ultime otto partite, confermando il momento molto difficile della squadra, ferma a 28 punti in classifica. I granata passano in vantaggio al 10’ con una conclusione di Celeghin deviata da Benedetti, ma il Crotone reagisce e ribalta il risultato già nel primo tempo con Musso e Sandri. Nella ripresa i calabresi allungano: Musso segna ancora su rigore al 52’ e al 59’ Energe chiude definitivamente la gara sul 4-1, approfittando delle difficoltà difensive del Trapani. Un’altra serata amara per i granata, segnata dalla contestazione della tifoseria e da un clima pesante legato anche alle vicende societarie e al verdetto atteso dal Tribunale Federale Nazionale. La squadra siciliana incassa così la settima sconfitta nelle ultime otto partite, mentre il Crotone centra il secondo successo consecutivo.