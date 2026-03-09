Posizioni a confronto sulla riforma della giustizia e il referendum al Liceo Scientifico di Marsala

Un’iniziativa per sensibilizzare gli studenti del quinto anno sui contenuti della riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L’incontro organizzato dal dipartimento di Diritto ed Economia del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala ha consentito un’approfondita riflessione sul quesito referendario su cui il corpo elettorale italiano si pronuncerà nelle prossime settimane, mettendo a confronto le ragioni del Sì e del No.

Dopo l’introduzione iniziale del docente Vincenzo Figlioli, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione al voto, hanno preso la parola due operatori della giustizia, attivi sul territorio: l’avvocato penalista Giacomo Frazzitta, responsabile nazionale dell’Osservatorio sugli errori giudiziari, e il magistrato Giuseppe Lisella, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Marsala. Entrambi i relatori hanno esposto con competenza tecnica e passione civile i loro (opposti) orientamenti sulla riforma, conquistando l’attenzione e l’interesse degli studenti. A impreziosire il dibattito la partecipazione di Flavio Tranquillo, giornalista e scrittore, che con i suoi interventi ha ulteriormente evidenziato l’importanza di un voto consapevole, invitando i presenti a continuare ad informarsi nei prossimi giorni per non correre il rischio di una scelta superficiale e poco meditata davanti all’urna elettorale.