Marsala, Adamo firma i 41 punti per il turismo: “Marsala 2026-2031” entra nel programma elettorale

Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione della sua candidatura a sindaco, Giulia Adamo ha firmato un documento vincolante con cui si impegna a integrare nel suo programma elettorale i 41 punti programmatici elaborati dal gruppo di lavoro “Marsala Turismo 2026-2031“.

Il gruppo, composto da 19 enti e associazioni di categoria del territorio – tra cui operatori turistici, commercianti e rappresentanti culturali – ha lavorato per delineare una strategia condivisa. Il programma, ritenuto essenziale per una gestione professionale e coordinata della destinazione turistica Marsala, punta a valorizzare le risorse di territorio: dal patrimonio archeologico alle spiagge, passando per enogastronomia e eventi. “Se eletta – ha dichiarato Adamo – tutti i 41 punti confluiranno nel Documento Unico di Programmazione (DUP), per tradurli in azioni concrete e misurabili”.