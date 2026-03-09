Un Futsal Mazara con troppi infortunati sconfitto dalla Junior Domitia

Trasferta campana amara per il Futsal Mazara che paga le fatiche infrasettimanali di Coppa Italia e una lista indisponibili sempre più affollata e a Castel Volturno viene sconfitto da una Junior Domitia in astinenza di vittorie da quattro mesi. Prima occasione per i padroni di casa con Fedele, ma Danek si oppone in spaccata. La risposta mazarese è affidata a Daricca, che prima con il destro colpisce l’esterno della rete e poi col mancino trova pronto Canonico. L’occasione per il vantaggio gialloblu arriva al 5’, ma il palo strozza l’urlo in gola a capitan Alves. I campani non sono altrettanto clementi e al 7’ colpiscono con Guerra che sblocca la gara. La truppa di mister Bruno prova a reagire per due volte con Agugliaro, ma Canonico dice di no e così al 9’ arriva il bis dei padroni di casa con Fedele che batte Danek con un sinistro al volo. Tre minuti dopo arriva addirittura il tris del Domitia, con De Simone che su punizione dalla distanza mette in rete. Mister Bruno a questo punto si affida al power play, rischiando su una palla persa con il tentativo di Guerra che si stampa sul palo. Al 15’, la rete che accorcia le distanze: botta di Joao, deviazione decisiva di Agugliaro e palla in rete. Il Futsal Mazara sembra galvanizzato dalla rete, ci provano Joao e ancora Agugliaro ma si va al riposo sul 3-1.

Rientro in campo e power play fin da subito per i mazaresi che però devono fare a meno di Bruno, vittima di una botta nel primo tempo, e rischiano. Prima De Simone colpisce un palo, poi approfitta di un errore in fase di impostazione e mette in rete. I gialloblu però sono ancora vivi, Joao accorcia le distanze grazie anche a una deviazione. È un botta e risposta, con il Domitia che però mantiene un vantaggio rassicurante e rischia di allungare con una botta di De Simone su punizione, stavolta Danek respinge. La risposta mazarese è su un’imbucata di Alves per Daricca, che però trova attento Canonico. Padroni di casa ancora pericolosi con Lanciato, sul quale è decisivo Danek, mentre al 10’ arriva la manita campana ancora con De Simone che di testa, alla cieca, insacca direttamente da rinvio del portiere.

La risposta del Futsal Mazara non si fa attendere, Agugliaro mette in mezzo dove è ben appostato Daricca che fa 5-3, mentre poco dopo i gialloblu vanno vicini al gol che riaprirebbe tutto, ma la squadra di casa prima si salva sulla linea, poi invece è Canonico che dice di no ad Agugliaro e a Joao. A 7’ dal termine, proteste veementi dei gialloblu: destro in diagonale di Joao, la palla sembra entrare in porta ma la decisione degli arbitri è che il pallone è stato respinto dal palo. Dall’altra parte, invece, i campani trovano il nuovo allungo con Guerra, che va ancora a segno. Anche in questo caso i mazaresi riaccorciano subito ancora con Daricca che si fa trovare pronto sottoporta, ma a 4’19’’ dal termine Guerra, con la tripletta personale, chiude i conti. Nel finale, Canonico si salva due volte su Agugliaro, dall’altra parte Russo, entrato al posto di Danek, respinge prima un tentativo di Esposito e poi uno di Lanciato.