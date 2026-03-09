Calcio Femminile: il Marsala racimola un pari a Colleferro

E’ terminata 0-0 la gara tra Colleferro Calcio e Virtus Femminile Marsala, gara valevole per la 5ª Giornata in Ritorno di Campionato Serie C Nazionale Femminile andata di scena domenica 8 marzo presso lo Stadio Comunale “Andrea Caslini” di Colleferro (RM). “Una partita giocata col cuore – commenta il tecnico azzurro Valeria Anteri al termine della sfida -. Anche se non abbiamo messo in mostra chissà quale gioco, perché non abbiamo costruito tanto, abbiamo dato l’anima e fino all’ultimo non ci siamo tirati indietro. Una trasferta dura iniziata alle 3:00 del mattino, dove le ragazze non hanno dormito e sinceramente meglio di di questo risultato non mi potevo certamente aspettare. Nota negativa della giornata è per noi la vittoria del Cosenza sul Matera, che da pari punti in classifica ci scavalca a +2. Tutto è ancora aperto, ce la giocheremo fino all’ultimo”. Le azzurre torneranno in casa al “Nino Lombardo Angotta” domenica 15 marzo alle ore 14:30 per il match di 18ª giornata contro il Catania FC Women.