Atto vandalico al Cimitero di Trapani: rubati gli interruttori elettrici dei bagni

Grave episodio di vandalismo al cimitero comunale di Trapani, dove ignoti hanno smontato e portato via tutti gli interruttori elettrici presenti nei servizi igienici della struttura. A causa del furto, i bagni risultano attualmente fuori uso, creando disagi ai cittadini che ogni giorno si recano al cimitero per far visita ai propri cari. L’Amministrazione comunale ha espresso ferma indignazione per l’ennesimo atto di inciviltà che colpisce un luogo di raccoglimento e rispetto per l’intera comunità. Sull’accaduto è intervenuto l’assessore ai servizi cimiteriali Giuseppe La Porta, che ha manifestato profondo sdegno per quanto accaduto e rassicurato i cittadini sull’avvio immediato degli interventi di ripristino.

“Esprimiamo la nostra più ferma condanna per questo vile gesto che colpisce un luogo sacro per la nostra comunità. Episodi del genere non solo danneggiano il patrimonio pubblico, ma provocano anche disagi ai cittadini che frequentano il cimitero”, ha dichiarato l’assessore. “A nome dell’amministrazione comunale mi scuso con la cittadinanza per i disagi causati da questo episodio. Gli uffici competenti sono già al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile il corretto funzionamento dei servizi igienici. Faremo tutto il necessario affinché la situazione torni alla normalità nel minor tempo possibile”, ha aggiunto. L’Amministrazione comunale invita inoltre chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia in possesso di informazioni utili a segnalarlo alle autorità competenti, affinché i responsabili possano essere individuati e chiamati a rispondere dei danni arrecati alla collettività.