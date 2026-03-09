Amministrative: “Marsala Civica e Sud Chiama Nord con Andreana Patti”

Marsala Civica e Sud Chiama Nord annunciano ufficialmente l’avvio di un percorso politico condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative, appoggiando la candidata sindaco Andreana Patti e sancendo una collaborazione fondata su valori comuni, senso di responsabilità e una visione chiara per il futuro della città. Dall’incontro e dal confronto tra le due realtà politiche è emersa la volontà di unire le forze per contribuire alla costruzione di un progetto amministrativo serio, credibile e vicino alle esigenze dei cittadini. L’obiettivo è quello di dare vita a un progetto che metta al centro lo sviluppo della città, servizi efficienti, la tutela del territorio, la crescita economica e una particolare attenzione alle politiche sociali, attraverso una visione amministrativa responsabile e orientata al futuro.

In questo quadro, Marsala Civica (lista che fa capo all’ex assessore Michele Gandolfo) e Sud Chiama Nord dichiarano il proprio sostegno alla candidatura di Andreana Patti, riconoscendone le capacità, l’esperienza e la volontà di rappresentare un percorso di rinnovamento e di guida responsabile per la città. Le due realtà politiche ribadiscono inoltre la disponibilità ad accogliere all’interno di questo progetto tutte le forze politiche, civiche e associative che condividono l’obiettivo di contribuire concretamente al rilancio di Marsala, nel segno del dialogo, della partecipazione e della responsabilità verso la comunità. La collaborazione tra Sud Chiama Nord e Marsala Civica non si esaurisce nella competizione elettorale, ma si inserisce in una prospettiva più ampia di crescita politica e amministrativa del territorio, con l’obiettivo di costruire un percorso comune che proseguirà anche oltre le elezioni amministrative. In questo senso, la presenza di Sud Chiama Nord all’Assemblea Regionale Siciliana rappresenta un valore aggiunto importante, che consentirà di rafforzare il collegamento tra il territorio e le istituzioni regionali, offrendo alla comunità marsalese un riferimento politico e istituzionale capace di sostenere concretamente le istanze del territorio. Nei prossimi giorni saranno presentate alla città le linee programmatiche e le iniziative che accompagneranno questo percorso politico e amministrativo condiviso.