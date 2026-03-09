Allerta gialla in quasi tutta la Sicilia: tornano piogge e vento

La perturbazione annunciata nei giorni scorsi dai meteorologi è ormai in arrivo e nelle prossime ore dovrebbe determinare nuove precipitazioni in gran parte della Sicilia. L’odierno bollettino della Protezione Civile Regionale prevede precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone,

con quantitativi cumulati generalmente deboli. I venti saranno localmente forti orientali sui settori meridionali, molto mossi i mari. Le temperature dovrebbero rimanere complessivamente invariate rispetto ai valori raggiunti negli ultimi giorni.

Alla luce di ciò, la Protezione Civile Regionale prevede allerta gialla su quasi tutta l’isola, con l’esclusione delle province di Ragusa e Siracusa.