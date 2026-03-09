L’Accademia Trapani supera il Cus Palermo e vede i play out

Grazie al successo sul Cus Palermo e al contemporaneo pareggio della Parmonval contro il Castellammare, l’Accademia Trapani occupa il quartultimo posto da sola e guarda alla prospettiva dei playout con rinnovato ottimismo. Sono stati novanta minuti equilibrati solo nella prima mezzora, in cui il Cus Palermo ha ribattuto colpo su colpo. Poi, i due gol consecutivi del difensore centrale Hrabovsky hanno indirizzato in maniera definitiva la gara dal lato dell’Accademia, riducendo al minimo la resistenza degli ospiti. Pregevole la doppietta di Ficarrotta, apparso ancora una volta capace di fare la differenza.

Tredici minuti senza spunti significativi, né emozioni, sono il prologo al vantaggio dell’Accademia, che dà la stura ad un primo tempo spumeggiante. È Idrissuou che si sblocca con la sua prima marcatura in maglia Accademia, rubando palla alla difesa avversaria e trafiggendo il portiere Carnevale con un destro ravvicinato. La reazione del Cus Palermo è immediata: prova ad occupare la metà campo avversaria, ma non riesce a rendersi pericoloso. Almeno fino al 27’, quando la formazione palermitana trova il pari. Catalano s’incunea dentro i sedici metri, calcia di sinistro e Caminita ribatte in porta la respinta di Grimaudo. Per l’Accademia è una doccia fredda, ma gli uomini di Tarantino hanno la forza di tornare subito in vantaggio, con il secondo gol stagionale di Hrabovsky, abile a deviare di testa in maniera vincente un cross di Ficarrotta. Il difensore ucraino non si accontenta, e si ripete al minuto 36. Questa volta, la sua zuccata, implacabile, giunge a seguito di un calcio piazzato di Campanella dalla tre quarti. Adesso, l’Accademia dilaga. In chiusura del primo tempo, Ficarrotta sigilla il quarto gol, con un sinistro da sotto misura che supera ancora il portiere Carnevale, capitalizzando così al meglio un suggerimento di Campanella.

La ripresa si apre con il rigore trasformato da Ficarrotta, a seguito di un atterramento in aera di Idrissou. Di fatto, la sfida esaurisce qui la sua cifra agonistica. Le due squadre continuano a giocare a viso aperto, l’Accademia sfiora più volte la sesta marcatura e la ottiene ancora con Idrissou in pieno recupero: l’attaccante è bravo e fortunato a spedire in fondo alla rete un destro deviato dalla difesa ospite. Finisce con un passivo fin troppo pesante per il Cus Palermo, bravo a lottare fino alla fine. Mister Pietro Tarantino dichiara: “Abbiamo interpretato la gara in maniera ottimale. Siamo stati bravi a trovare subito il secondo vantaggio dopo avere subito il pari. Giocando con umiltà e consapevolezza dei nostri mezzi, finalmente stanno arrivando i risultati che ci aspettavamo. Devo dire ai miei ragazzi che sono stati molto bravi a rimanere in partita fino al novantesimo, anche quando ho ruotato diversi ragazzi dalla panchina, che si sono dimostrati pronti a dare il loro contributo”.