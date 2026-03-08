Sciame sismico in Sicilia Orientale: registrate oltre 30 scosse in meno di 12 ore

Continua a tremare il territorio della Sicilia Orientale. Dopo le forti scosse dei giorni scorsi nel catanese, nelle ultime ore è stata registrata una lunga successione di scosse nel messinese, per lo più localizzate in mare, a circa dieci chilometri dalla costa di Barcellona Pozzo di Gotto. Fortunatamente, si è trattato di eventi sismici non particolarmente intensi. La scossa più forte ha, infatti, raggiunto i 2.8 ML di magnitudo ed è stata registrata alle 23.28 di ieri sera. L’intervallo in cui l’Ingv ha rilevato la sequenza di oltre 30 scosse che ha interessato il versante orientale della Sicilia è stato tra le 19 di sabato e le 6 di stamattina.