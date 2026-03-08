“Piano Strategico dalla costa di Selinunte a Castellammare”, 7 assi per migliorare la provincia trapanese 

Il “Piano Strategico del Corridoio costiero Castelvetrano Selinunte–Mazara–Marsala–Trapani-Castellammare del Golfo (esteso alla Valle del Belìce e all’entroterra)”, le cui linee guida erano state già presentate lo scorso 27 gennaio nel corso della riunione del Comitato Diretto di CIFA Trapani dall’architetto Vito Caradonna, dirigente CIFA – Confederazione autonoma che rappresenta e difende gli interessi delle imprese – per la Provincia di Trapani in qualità di responsabile “Supporto tecnico alle Imprese”, prevede proposte progettuali con una vision fino al 2035, con obiettivi di indirizzo politico-amministrativo e relativi strumenti operativi, in sette assi strategici.

Questi assi sono: Connessioni costa–interno e intermodalità (mobilità integrata, accessibilità territoriale, interconnessioni digitali); Resilienza costiera e gestione dell’acqua (erosione, allagamenti, rischio idrogeologico, qualità ambientale, riuso in agricoltura delle acque reflue); Economia del mare e sistema portuale come infrastruttura di sviluppo; Turismo diffuso, cultura e itinerari integrati costa–interno, destagionalizzazione degli eventi; Rafforzamento delle filiere produttive locali (pesca, nautica, vino, olio, grani, artigianato, industria estrattiva, servizi); Rigenerazione urbana e spazio pubblico (waterfront, centri storici, accessibilità universale, sviluppo comunità energetiche); Competenze e lavoro (formazione e servizi, soprattutto per giovani). Tra questi, per l’appunto, un Piano Strategico dalla costa di Selinunte a Castellammare del Golfo, ed esteso alla Valle del Belice, uno strumento fondamentale per rendere operativo un progetto condiviso di sviluppo territoriale.

“La nostra Confederazione – sottolinea il Presidente di CIFA Trapani, Gaspare Ingargiola – sostiene fortemente, attraverso la progettualità e gli strumenti del welfare, lo sviluppo del territorio provinciale. Nei prossimi giorni presenteremo e condivideremo la piattaforma progettuale in occasione di un incontro, a seguito di un invito dello stesso Presidente Salvatore Quinci, presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani”.