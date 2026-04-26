Rottamazione tributi a Valderice, “Tre mesi per deliberare ma cittadini in attesa”￼

Il gruppo consiliare valdericino “La Scelta” interviene in merito all’adozione, da parte della Giunta comunale, dell’atto relativo alla definizione agevolata dei tributi locali. “Prendiamo atto – dichiara il consigliere Massimo Di Gregorio – che, dopo mesi di annunci e incertezze, la Giunta Stabile ha finalmente compiuto un passo formale. È evidente che la nostra azione di pungolo ha contribuito a sbloccare una situazione che era rimasta nel limbo”.

“In tal senso, vale la pena ricordare che l’annuncio della misura risale a fine gennaio – continua Di Gregorio -. Da allora sono trascorsi circa tre mesi durante i quali i cittadini sono rimasti in attesa, molti dei quali hanno anche sospeso i pagamenti delle pendenze pregresse nella speranza di poter accedere alla definizione agevolata. Un’attesa lunga e ingiustificata, soprattutto se si considera che la quasi totalità dei Comuni si era già espressa e attivata per tempo su questo strumento. Non abbiamo mai scelto la strada delle sterili polemiche. Al contrario, abbiamo dato voce alle legittime richieste dei cittadini che chiedevano tempi certi e atti concreti. È questo il ruolo serio e responsabile dell’opposizione: farsi interprete dei bisogni reali dei cittadini”.

“Resta però il dato politico: questa Amministrazione continua a dimostrare serie difficoltà nella programmazione e nell’assunzione tempestiva delle decisioni. Lo stesso copione si sta ripetendo con il bilancio di previsione 2026, che ad oggi non è stato ancora approvato, con tutte le conseguenze negative che ciò comporta: gestione in dodicesimi, impossibilità di utilizzare l’avanzo e disagi concreti per cittadini e servizi. Per quanto riguarda la definizione agevolata, come sempre abbiamo fatto, il nostro atteggiamento sarà improntato alla serietà: quando l’atto arriverà in Commissione, lo valuteremo nel merito per comprendere fino in fondo quali saranno gli effetti del regolamento proposto sugli equilibri del bilancio comunale e sulla reale efficacia della misura. L’obiettivo deve restare uno solo: aiutare davvero chi è in difficoltà, senza creare squilibri finanziari e senza penalizzare chi ha sempre rispettato le regole. Il gruppo consiliare “La Scelta” continuerà a vigilare affinché alle parole seguano i fatti, nell’interesse esclusivo della comunità valdericina”, conclude Di Gregorio.