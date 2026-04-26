L’Handball Erice vince contro Nuoro e vola in semifinale scudetto

La Germancar Nuoro non riesce a centrare la qualificazione alla semifinale-scudetto dell’AC Life Style Handball Erice. La formazione ospite rende, però, onorevole la sua eliminazione con una prestazione volitiva e ricca di agonismo, capace di regalare un significato a questa gara due. Troppo chiara, comunque, la differenza di spessore con le Arpie, come aveva già dimostrato ampiamente l’esito di gara uno di sabato. Mai in discussione il bis della formazione guidata dal coach Fred Bougeant, che utilizza la sfida come un allenamento per le prossime, ben più impegnative, serie di playoff. Si inizierà sabato prossimo, ancora in casa, al 99 per cento contro Cassano Magnago (stasera le lombarde dovranno certificare contro Teramo il passaggio del turno), avversaria scorbutica e difficile già nei precedenti di questa stagione, in stagione regolare e in Coppa Italia. Sarà certamente un’altra musica, dal punto di vista tecnico ed emotivo.

Non si poteva pretendere una partenza a razzo delle Arpie, confortate dal largo margine di vantaggio conquistato in gara uno. Infatti, gestiscono il primo tempo con grande serenità e mantenendo il controllo del match (4-1 8’, 8-3 20’).Il coach Fred Bougeant ruota le giocatrici a disposizione, e la sua difesa costringe la formazione ospite a manovre offensive poco fluide e povere di soluzioni efficaci. Manco a farlo apposta, le protagoniste della prima frazione di gioco sono i due portieri (Herranz e Iacovello), capaci di elevarsi sul resto delle loro truppe con alcune parate di grande spessore. Erice accelera poco, ma la sua applicazione basta e avanza per andare all’intervallo sul “+ 7”, fissato con una rete di Alexandra Do Nascimento (classico guizzo dall’ala destra, vera specialità della casa) all’ultimo istante.

Lo start della seconda parte di gara delle Arpie è un po’più effervescente (15-6 al 35’, 17-7 al 40’), ma il canovaccio rimane lo stesso: Nuoro non si arrende, gioca con determinazione e fa sempre a pieno il proprio dovere. Non è abbastanza, però, per suscitare alcun fremito nelle giocatrici di Erice. Al 50’, è 23-11 e gli ultimi dieci minuti servono solo a regalare la dimensione numerica finale al punteggio (28-15). Le Arpie possono preparare le sfide più importanti dell’intera stagione. Alexandra Do Nascimento (ala AC Life Style Handball Erice), ha dichiarato nel post-gara: “Sono molto contenta, abbiamo giocato bene, insieme, di squadra. Abbiamo svolto un grande lavoro e oggi siamo in semifinale. Contro Nuoro abbiamo mostrato rispetto, ma alla fine abbiamo imposto il nostro gioco. Ribadisco: abbiamo giocato insieme e questo, per noi, è fondamentale: anzi, è la cosa più importante. Adesso si riparte da zero. Le semifinali non sono mai semplici. Dobbiamo pensare subito alla prossima partita, lavorare con lo staff, analizzare le immagini e prepararci al meglio per una serie che non sarà affatto semplice, ma che vogliamo assolutamente sia il nostro lasciapassare per la finale”.