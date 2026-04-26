Curriculum e WhatsApp: la nuova truffa che sfrutta chi cerca lavoro

C’è un messaggio che, negli ultimi mesi, sta comparendo sempre più spesso sugli smartphone di chi è in cerca di occupazione: “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungici su WhatsApp per parlare di lavoro”. Una frase apparentemente innocua, che richiama una speranza concreta, ma che in realtà può nascondere un raggiro ben orchestrato. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, impegnata quotidianamente nel contrasto alle truffe digitali. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace: il messaggio arriva da un numero italiano sconosciuto, e proprio questa apparente familiarità induce molti a fidarsi. In un periodo storico in cui candidature online e invio di curriculum sono all’ordine del giorno, non è difficile pensare che si tratti davvero di una risposta attesa. Ma è proprio su questa aspettativa che fanno leva i truffatori. Chi risponde al messaggio viene rapidamente coinvolto in una conversazione su WhatsApp. L’interlocutore si presenta come rappresentante di un’azienda o di un’agenzia per il lavoro, mostrando un linguaggio professionale e rassicurante.

A quel punto, la trappola può prendere diverse direzioni. In alcuni casi, viene inviato un link che rimanda a moduli online apparentemente legittimi, nei quali si richiede di inserire dati personali: nome, cognome, indirizzo, ma anche informazioni più sensibili come codice fiscale o estremi bancari. In altri casi, il falso recruiter propone opportunità di investimento “legate al lavoro”, promettendo guadagni facili e immediati attraverso piattaforme poco trasparenti. Il risultato, purtroppo, è sempre lo stesso: sottrarre informazioni personali o denaro alla vittima. La forza di questa truffa risiede nella sua credibilità. Non si tratta di un messaggio generico o palesemente sospetto, ma di una comunicazione mirata, che si inserisce perfettamente nel contesto quotidiano di chi sta cercando lavoro. Il tono è professionale, la richiesta è plausibile, e il canale WhatsApp è ormai utilizzato anche da molte aziende per comunicazioni rapide. Questo rende più difficile distinguere ciò che è autentico da ciò che non lo è.

La prevenzione resta l’arma più efficace. Alcuni accorgimenti, semplici ma fondamentali, possono fare la differenza: Non cliccare mai su link ricevuti via SMS o WhatsApp se non si è assolutamente certi della loro provenienza. Verificare sempre l’azienda: una ricerca online può rivelare rapidamente se si tratta di un’entità reale e affidabile. Non condividere dati personali o bancari tramite canali non ufficiali. Nessuna azienda seria li richiede in questo modo. Diffidare da promesse di guadagni facili: spesso sono il segnale più evidente di una truffa. Bloccare immediatamente il numero sospetto per evitare ulteriori contatti.